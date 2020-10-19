الناس تحب الأساطير - حسن مدن

2020/10/19 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن تبدي كاتبة تركية معروفة، تقيم في ألمانيا، ولها موقف معارض من نظام الحكم القائم في بلدها بزعامة رجب طيب أردوغان، دهشتها من أن مواطنيها الأتراك المقيمين في ألمانيا، وفي بلدان أوروبية مختلفة، ومن عدة أجيال، يمنحون أصواتهم في الانتخابات التركية لأردوغان، رغم أن نمط المعيشة الذي ألفوه في ألمانيا، وعليه نشأ أولادهم وأحفادهم الذين ولدوا هناك، يتعارض مع نهج ورؤية أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه.< ......





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