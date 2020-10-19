كيف صودر زمننا وكيف شلت إرادتنا - الفضل شلق

2020/10/19 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق ثلاث مصادرات كبرى ساهمت في تشكيل الوعي العربي الراهن.



تتعلّق المصادرات الكبرى بالزمن والوقت، وهي:مصادرة زمن الفتوحات والسلف الصالح.



صادرنا هذا الزمن ولم نتجاوزه، ونقلناه الى الحاضر.



في وطننا أيضا يمكن أن نعيش حسب الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، في عصر لم يعد يفيد فيه علمهم.



هو تراث، إذا صحت تسميته، ولا يصلح إلا للنسيان أو الرقود على رفوف المكتبات وتركه للباحثين علهم يستخرجون منه شيئ ......





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