2020/10/19 | 08:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

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ان عدد الحالات الراقدة في العناية المركزة بلغت ما يقارب 500 حالة في بغداد والمحافظات، مبينا ان الفحوصات المختبرية وصلت الى 25 الف فحص يوميا، ونعمل على توسيع القدرة التشخيصية للوصول الى 30 الف فحص يوميا اعتمادا على امكانيات الوزارة، اما عدد المختبرات فبلغ 50 مختبرا في بغداد

التدوينة وزارة الصحة : نسعى لفحص 30 الف مصابي كورونا يوميا ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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