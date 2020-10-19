الداخلية : رفع العراق الى المستوى الثاني في مكافحة الاتجار بالبشر

2020/10/19 | 08:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ -اعلنت اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، رفع العراق الى المستوى الثاني ضمن التصنيف الدولي للامم المتحدة بهذا النشاط.



وقال العقيد الدكتور زياد محارب القيسي من علاقات واعلام مقر الوزارة لشؤون الشرطة لـ صحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة : ان رئيس اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر الفريق عماد محمد محمود ترأس الاجتماع الدوري للجنة […]

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