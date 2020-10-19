زراعة كركوك : تخصيص 100 الف دونم لزراعة محصولي الحنطة والشعير

2020/10/19 | 08:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – حددت مديريات زراعة محافظات كركوك وميسان والنجف الاشرف، مساحات زراعة المحاصيل المختلفة للموسم الشتوي المقبل وعلى رأسها الحنطة والشعير، وباعتماد الحصص المائية المتوفرة وبالاتفاق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية .



مدير زراعة كركوك زهير علي حسين، افاد بتصريح لـ صحيفة ”الصباح” بان مديريته حددت مساحة مليون و100 الف دونم لزراعة محصولي الحنطة والشعير، […]

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