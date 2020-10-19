2020/10/19 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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محافظة المثنى : لدينا 200 رخصة استثمارية برأس مال تجاوزت 4 مليار دولار

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