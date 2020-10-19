2020/10/19 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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محافظة المثنى : لدينا 200 رخصة استثمارية برأس مال تجاوزت 4 مليار دولار
التدوينة محافظة المثنى : لدينا 200 رخصة استثمارية برأس مال تجاوزت 4 مليار دولار ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة المثنى : لدينا 200 رخصة استثمارية برأس مال تجاوزت 4 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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