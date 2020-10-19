نائب مستقل يوضح ابرز معوقات اجراء الانتخابات في موعدها المحدد

2020/10/19 | 09:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

استبعد النائب المستقل باسم خشان، اجراء الانتخابات في موعدها المحدد عند شهر حزيران المقبل، لافتا الى ان هناك جملة أسباب ستؤدي الى تأجيل اجراء الانتخابات الى وقت اخر.

وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “عدم استعداد المفوضية وكذلك عرقلة انجاز قانون الانتخابات والمخالفات الدستورية، وسوء التصرف والتعامل مع كوتا الأقليات كلها أسباب تقف امام اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها”.

وأضاف ان “الازمة المالية لاتقف وحدها امام اجراء الانتخابات المبكرة، بل جملة أسباب ستؤدي الى تحديد موعد جديد لاجراء عملية الاقتراع”.

وبين ان “ملف الدوائر الانتخابية المتعددة مازال عالقا حيث لم يتنبه المشرع والكاتب للقانون عن المشاكل التي ستواجه، وبالتالي فأن هناك جهل من قبل الذين كتبوا القانون بالأنظمة الانتخابية والواقع الذي يعيشه العراق”.



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