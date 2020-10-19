2020/10/19 | 09:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – رفعت ملاكات كهرباء بغداد التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية وتمكنت من اعادة تأهيل 20 محولة بسعات مختلفة، فيما انهت شركة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية أعمال تبديل البرج الطارئ (327) داخل معهد النفط في بيجي.



وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي لـ صحيفة ”الصباح” :ان اعمال رفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية تمت على مغذيات […]

التدوينة وزارة الكهرباء مستمرة برفع التجاوزات على الشكبة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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