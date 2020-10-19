التربية توضح بشأن رفع آيات ''بني إسرائيل'' القرآنية من المناهج الدراسية

2020/10/19 | 09:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت لجنة التربية النيابية، الاثنين، الانباء المتداولة في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشأن رفع الآيات القرآنية التي تتحدث عن بني إسرائيل من المناهج الدراسية.

وقال مقرر اللجنة، طعمة اللهيبي في حديث لجريدة الصباح، اليوم (19 تشرين الاول 2020) إن "توصيات لجنة التربية النيابية كانت بضغط المواد الدراسية بحكم الوضع الصحي للبلد، والذي يتطلب تقليص دوام المدارس ليكون ليومين في كل مرحلة، ولكن هذا لا يعني أن يتم حذف آيات بني إسرائيل من المناهج".

وزارة التربية الحالية نفت بدورها وجود مثل هذا الأمر أو التوجه، حيث لم يتم أي تغيير في المناهج أو حتى طبع أخرى جديدة.

ويضيف اللهيبي، إن "حدث مثل هذا التغيير في زمن الوزارات السابقة، فسيتم فتح تحقيق بهذا الجانب في حال تم اثبات هذا الأمر".





وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، رد يوم الخميس الماضي، على تصريح خرج به رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري بخصوص حذف الآيات القرآنية التي تتحدث عن بني إسرائيل من المناهج الدراسية.

وطالب فاروق، كل من يدعي بحذف تلك الآيات من المناهج التدريسية في العراق، تسمية المواضع، التي حذفت منها.

ووجه فاروق رسالة بالقول: "المناهج الدراسية الخاصة بوزارة التربية العراقية، موجودة في كل منزل عراقي، وعليهم أن يطلعوا على المناهج ليتأكدوا من عدم صحة تلك الأقاويل".

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة التربية النيابية، قصي محسن الياسري: إن “هناك دولا خارجية استهدفت التعليم في العراق، وضغطت باتجاه تغيير المناهج الدراسية، وعلى هذا الأساس تم رفع الآيات التي تتكلم عن بني اسرائيل ومواقفهم ضد المسلمين".

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