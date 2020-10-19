المالية النيابية تستبعد تطبيق ضريبة الدخل على رواتب الموظفين ومخصصاتهم

2020/10/19 | 09:05 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أنه لا يمكن للحكومة تطبيق ضريبة الدخل على الرواتب والمخصصات من دون قانون.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد حاجي رشيد، في تصريح لسحيفة "الصباح" اليوم، 19 تشرين الأول 2020، إن "هناك مزاعم عن نية حكومية لتطبيق قانون ضريبة الدخل على إجمالي الراتب منذ شهر تشرين الأول الحالي، حيث تفرض وزارة المالية ضريبة دخل تبلغ من 3٪ إلى 15٪ على الراتب الاسمي للموظفين"، مبينا أنه "لا يمكن تطبيق ذلك من دون قانون يصدر عن الحكومة".

فيما أفاد عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، بأنه "في حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة العام المقبل"، لافتا إلى ان "هذا الحديث هو السائد بين المواطنين، لكن لا يمكن تطبيقه، وفي حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة 2021".

أما النائب عن تحالف "سائرون" صباح العكيلي، فقد أوضح أن "الاقتراض بدلا من الموازنة، هي سياسة حكومية للأشهر المتبقية من العام الحالي".

وأضاف أنه "لا موازنة للعام الحالي، ولم يقدم طلب للتصويت على أي موازنة للأشهر الثلاثة المتبقية من هذا العام"، مبينا أنه تم تقديم طلب من الحكومة للاقتراض ولم يصل للتصويت البرلماني، لأن مبلغ الدين عال جدا ولا يوجد تبويب دقيق فيه.

وكان مجلس النواب قد أكد في وقت سابق، تسلمه رسميا منتصف الاسبوع الماضي قانون تمويل العجز المالي "الاقتراض" للاشهر المتبقية من العام الحالي، وتسلم بعده "الورقة البيضاء" للاصلاحات الاقتصادية.

ر.إ

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