2020/10/19 | 09:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ – أنجزت شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود بوزارة الموارد المائية مشروعين ستراتيجيين ضمن محافظتين وبكلفة قاربت 11 مليار دينار.



وقال مدير عام الشركة المهندس مصطفى عبد الحسن كريم بتصريح لصحيفة لـ”الصباح”: ان المشروع الاول الواقع ضمن قضاء الموفقية في محافظة واسط، تضمن اعمال حفريات لمبزل بطول عشرة الاف متر، وانشاء جسر سيارات كونكريتي، و12 […]

التدوينة وزارة الموارد المائية تنجز مشروعين ستراتيجيين ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الموارد المائية تنجز مشروعين ستراتيجيين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الموارد المائية تنجز مشروعين ستراتيجيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).