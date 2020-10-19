2020/10/19 | 09:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 10 دقائق

ضبط تلاعب بالعلامة التجارية لمادة السيراميك بحمولة أكثر من 120طن في منفذ المنذرية الحدودي

منذ 15 ساعة

الفنان يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستورية نائبًا في مجلس الشيوخ

منذ 19 ساعة

الكاظمي يلتقي ميركل الثلاثاء المقبل

منذ 22 ساعة

احتجاج في لندن ضد إجراءات العزل لمواجهة كورونا

منذ 22 ساعة

كلوب: لا نعرف حتى الآن سبب إلغاء هدف هندرسون

منذ 23 ساعة

زيدان: راموس منزعج وأتمنى أن تكون مجرد كدمة في الركبة

منذ 23 ساعة

الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 400 ألف لأول مرة

منذ 24 ساعة

أوروبا تتخطى حاجز 150 ألف إصابة يومية بكورونا

منذ يوم واحد

ماكرون يرحب بوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان ويدعو لاحترامه

منذ يوم واحد

“سناب شات” يحصل على ميزة جديدة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية امنية مشتركة لتطهير جزيرة كنعوص جنوب الموصل من بقايا داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية امنية مشتركة لتطهير جزيرة كنعوص جنوب الموصل من بقايا داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).