التالي
منذ 10 دقائق
ضبط تلاعب بالعلامة التجارية لمادة السيراميك بحمولة أكثر من 120طن في منفذ المنذرية الحدودي
منذ 15 ساعة
الفنان يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستورية نائبًا في مجلس الشيوخ
منذ 19 ساعة
الكاظمي يلتقي ميركل الثلاثاء المقبل
منذ 22 ساعة
احتجاج في لندن ضد إجراءات العزل لمواجهة كورونا
منذ 22 ساعة
كلوب: لا نعرف حتى الآن سبب إلغاء هدف هندرسون
منذ 23 ساعة
زيدان: راموس منزعج وأتمنى أن تكون مجرد كدمة في الركبة
منذ 23 ساعة
الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 400 ألف لأول مرة
منذ 24 ساعة
أوروبا تتخطى حاجز 150 ألف إصابة يومية بكورونا
منذ يوم واحد
ماكرون يرحب بوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان ويدعو لاحترامه
منذ يوم واحد
“سناب شات” يحصل على ميزة جديدة
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية امنية مشتركة لتطهير جزيرة كنعوص جنوب الموصل من بقايا داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية امنية مشتركة لتطهير جزيرة كنعوص جنوب الموصل من بقايا داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).