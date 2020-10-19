سومو: العراق لم يطلب من اوبك+ اعفاءه من قرار تخفيض الانتاج

2020/10/19 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع - مؤيد الفرطوسي

كشفت شركة تسويق النفط – سومو-، ان العراق لم يطلب من اوبك + الاعفاء من تخفيض انتاج وتصدير الخام ، موضحاً، أن عدم السيطرة على الخزين العالمي يؤدي إلى أضرار بالغة في اقتصاديات الدول المصدرة .

وقال مدير سومو علاء الياسري لوكالة الأنباء العرقية (واع)، اليوم الاثنين، إن " العراق لم يطلب اعفاءه من مسألة خفض تصدير النفط"، مشيراً إلى ،أن " التزام العراق بمقررات اوبك يعد التزاماً طوعياً واخلاقياً بهدف إحداث توازن بين العرض الطلب والسيطرة على أسعار السوق النفطي العالمي".

واضاف ،أن "عدم السيطرة على خزين النفط العالمي من النفط يؤدي الى انخفاض الاسعار ما يسبب ضرراً بالغاً للدول المصدرة للخام "، موضحاً ،أن " أمر خفض نسب الإنتاج لدول اوبك نوقش قبل موافقة العراق وهنالك دول وافقت على الاتفاق من باب المنفعة لتتمكن من بيع البرميل بسعر 40 دولاراً ".

وتابع الياسري ،انه " في حال طلب العراق الاعفاء من قرار خفض الانتاج فان ذلك يعني الاخلال في الدراسات التي اعدت من اجل خلق توازن في السوق النفطي العالمي وعدم تحقيق الهدف المنشود في استقرار سعر البرميل ما يتطلب تعويض النقص من دول اخرى وهذا لايمكن ان يحدث " ، مبينا ،ان " المنظمة تداولت امر التخفيض مع الدول المشتركة للوصول الى مرحلة التوازن وقسمت نسب الخفض على تلك الدول".

واشار مدير سومو الى ،ان " اسعار النفط انخفضت خلال الشهر الرابع وبلغت 9 -11 دولاراً للبرميل بسبب جائحة كورونا ما تسبب بضرر كبير للمصدرين ما تطلب تدخل اوبك والدول خارجها للاتفاق على تقليل الانتاج من اجل رفع الأسعار والسيطرة على السوق العالمية"، مؤكداً ،أن " العراق مع الاتفاق وتم عبور المراحل الأولى وهي فترة الالتزام الأعلى والتخفيض كان بنسبة 23% في الأشهر الماضية والآن أصبحت النسبة أقلَّ..



كون الأسعار بدأت بالتعافي والسعر صار مرضياً لجميع الدول المصدرة".

ولفت الى ان "الاقليم لم يسلم نسبة النفط التي تعادل (250 الف ) برميل يوميا الى شركة تسويق النفط من الخام الذي يصدره"، مشيرا الى ان "هناك نقاشات عالية المستوى بين بغداد واربيل وشاركت سومو في بعضها حيث كان هنالك اتفاق مبدئي بان الاقليم مستعد لتسليم هذه النسبة راهنا ذلك باتفاقات أخرى مع وزارة المالية ".

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