2020/10/19 | 09:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة النقل مجددًا المباشرة بالعمل الفعلي للتكسي النهري ابتداءً من الشهر المقبل.

وذكر بيان مقتضب لوزارة النقل أنه” بتوجيه مباشر من وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي وابتداءً من الشهر المقبل تقوم الشركة العامة للنقل البحري قسم النقل النهري بالعمل الفعلي بالتكسي النهري .

ويأتي اعادة تفعيل التكسي النهري، هذه المرة لتكون مايزيد على المرة الثالثة بتفعيل وايقاف واعادة تفعيل التكسي النهري خلال مدة لاتتجاوز الـ3 سنوات.

وفي تموز الماضي، اعلنت وزارة الموارد المائية رفع عوى قضائية على مستثمري مشروع التكسي النهري بسبب تحويله الى مراكز سياحية.

وقال الوزير مهدي الحمداني، إن” مشروع التكسي النهري استغل بشكل فردي من قبل بعض المستثمرين”، لافتا الى ان” المشروع تحول الى مراكز سياحية من قبل المستثمرين القائمين عليه”.

واضاف، أن” الوزارة رفعت دعوى قضائية ضد هؤلاء المستثمرين لحسم الموضوع”، مبينا ان”المشروع اطلق بعد دراسة مستفيضة وتنسيق عال مع وزارة النقل، الا انه تغير مساره بالكامل واصبح بعيدا تماما عن الهدف الاساس من اطلاقه”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سلسلة طويلة من التعليق وإعادة التفعيل. .التكسي النهري يعود للواجهة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سلسلة طويلة من التعليق وإعادة التفعيل. .التكسي النهري يعود للواجهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).