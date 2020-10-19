العراق يقفز مرتبة في تصنيف ’مكافحة الاتجار بالبشر’

2020/10/19 | 09:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، الاثنين، رفع العراق إلى المستوى الثاني ضمن التصنيف الدولي للأمم المتحدة الخاص بهذا المجال.



وقال العقيد زياد محارب القيسي، من علاقات وإعلام مقر وكالة الوزارة لشؤون للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس"، (19 تشرين الأول 2020)، إن "رئيس اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر عماد محمد محمود ترأس الاجتماع الدوري للجنة التي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بهذا الشأن ومنظمة حقوق الانسان".

وأشار إلى أن "لهذه اللجنة الأثر الواضح في رفع العراق من المستوى الثالث إلى الثاني ضمن التصنيف الدولي"، مشيراً إلى أن "العراق بهذا التصنيف انتقل الى مصاف الدول التي تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان مثل قطر والكويت وسلطنة عمان وألمانيا وإيطاليا والدنمارك وغيرها، وفي ضوء التقرير العالمي حول واقع مكافحة الاتجار بالبشر".

وأضاف، أن "الفريق محمود أوعز إلى اعضاء اللجنة بتكثيف الجهود من أجل وضع العراق في المستوى الأول ضمن الدول التي تكافح الاتجار بالبشر ضمن التصنيف المذكور".

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