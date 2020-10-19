الرافدين يحذر …جهات تدعي ارتباطها مع المصارف الحكومية تمنح القروض

2020/10/19 | 09:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ – أكدت وزارة المالية أن مصرف الرافدين حذر الزبائن من التعامل مع الجهات غير الرسمية التي تدعي ارتباطها مع المصارف الحكومية في منح السلف والقروض.



وأوضح بيان للوزارة، تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاثنين ، أن “التقديم على هذه السلف يكون عن طريق الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans ، موضحا “أما التقديم على القروض يتم عن […]

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