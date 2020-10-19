الحشد الشعبي يشرع بعملية تطهير جزيرة كنعوص جنوب الموصل

2020/10/19 | 09:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن انطلاق عملية اسناد واسعة لقطعات الجيش العراقي لاقتحام وتطهير جزيرة كنعوص في نهر دجلة جنوب الموصل.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قيادة عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي والقطعات الملحقة بها شرعت، اليوم، بعملية اسناد واسعة لقطعات الجيش العراقي لاقتحام وتطهير جزيرة كنعوص في نهر دجلة جنوب الموصل بإسناد طيران الجيش”.

وأضاف البيان أن “العملية تهدف لتطهير وتأمين كنعوص من عناصر داعش الذي يتخذ من الجزيرة ملاذا دائما لخلاياه الاجرامية وذلك لصعوبة الوصول إليها بسبب وعورتها وكثافة اشجارها، ومازالت العملية مستمرة”.



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