أبو حامد محمد  الغزالي (1059 – 1111 م) - غازي الصوراني

2020/10/19 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني فيلسوف ومتكلم وفقيه ومتصوف عربي، ومن أبرز مفكري العصر الذهبي في الإسلام.



"لقبه أبناء دينه "حجة الإسلام".



ولد في طوس بخراسان (شمال شرقي فارس) سنة 1059م (450هـ)، ومات فيها في 19 كانون الأول 1111 (501 هـ)، درس في نيسابور، وأخذ عن المتكلم والفقيه المشهور الجويني، الذي لقب بإمام الحرمين.



في كتابه الشهير المنقذ من الضلال، الذي يكاد أن يكون ضرباً من السيرة الذاتية، سرد بمنتهى الوضوح والدقة نتيجة ......





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