2020/10/19 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_سعيد بحثًا عن عدالة بديلة:لطالما مثَّل القانون غطاءً شرعيًا ومرجعيةً للقمع ودرعًا تحتمي به الطبقات الحاكمة والفئات المسيطرة على البناء المجتمعي، وكذلك المستفيدين من هذا البناء المجتمعي.



فالقانون النظري هنا هو حائط الصد المجتمعي الأخلاقي الذي يحول بين الفئات المتضرِّرة من الوضع المجتمعي وتغييره، بينما يُعتَبَر النظام القانوني ومؤسسة العدالة وقوات إنفاذ القانون هم اليد التي تُبقي الوضع على ما هو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنف الجنسي بين القانون والوصم المجتمعي - أحمد سعيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنف الجنسي بين القانون والوصم المجتمعي - أحمد سعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).