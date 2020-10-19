2020/10/19 | 09:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – بحث وزير التجارة الدكتور علاء احمد الجبوري مع رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري ورئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني سبل تقديم الدعم الحكومي وتوجهه لاقتصاد السوق وطرح المقترحات والملاحظات ومجالات التعاون مع الوزارة واقامة معارض تخصصية على ارض معرض بغداد.



واكد الوزير ان “اقامة ملتقى اقتصادي في بغداد له ابعاد اقتصادية […]

التدوينة وزارة التجارة : اقامة ملتقى اقتصادي في بغداد ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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