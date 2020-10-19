مدفعية الجيش والحشد تدك اوكار “داعش” جنوب الموصل

2020/10/19 | 09:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

دكت مدفعية الحشد الشعبي والجيش، الاثنين، اوكار داعش الارهابي في جزيرة گنعوص جنوب الموصل.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مدفعية الحشد الشعبي والجيش العراقي تدك بنيران تمهيدية اوكار داعش الارهابي في جزيرة گنعوص جنوب الموصل، تمهيدا لاقتحامها”.

وأعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية اسناد واسعة لقطعات الجيش العراقي لاقتحام وتطهير جزيرة كنعوص في نهر دجلة جنوب الموصل.



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