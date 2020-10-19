باسناد الحشد الشعبي.. الجيش يقتحم الحافة الامامية لجزيرة كنعوص

2020/10/19 | 09:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اقتحمت قوات الجيش العراقي، الاثنين، بالزوارق الحافة الامامية لجزيرة كنعوص وذلك باسناد الحشد الشعبي.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من مشاة الجيش اقتحمت بالزوارق الحافة الامامية لجزيرة كنعوص وباسناد الحشد الشعبي”.

ودكت مدفعية الحشد الشعبي والجيش، اليوم، اوكار داعش الارهابي في جزيرة گنعوص جنوب الموصل.

وأعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية اسناد واسعة لقطعات الجيش العراقي لاقتحام وتطهير جزيرة كنعوص في نهر دجلة جنوب الموصل.



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