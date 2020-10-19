2020/10/19 | 09:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علاج المصابين بكورونا

فوتو: أرشيف

منذ 10 دقیقة

292 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت صحيفة أميركية أن نحو 5 في المائة من المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد تصل درجة الخطورة لديهم إلى "الحالة الحرجة"، وبالأخص في وظائف الرئة والجهاز التنفسي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية قوله إن حوالي 80 في المائة من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة من مرض كوفيد-19، بينما يعاني 15 في المائة منهم بشكل حاد من المرض، ونحو 5 في المائة تصل درجة الخطورة لديهم إلى "الحالة الحرجة".

وأوضحت أن حوالي 20 في المائة من مرضى كورونا المستجد انتهى بهم الأمر في وحدات العناية المركزة، حيث يحتاج العديد منهم لأجهزة التنفس الصناعي.

ووفقا لما ذكره الاختصاصي بأمراض الرئة بمستشفى "ناشيونال جيويش هيلث" في دنفر بولاية كولورادو الأميركية، غابرييل سي لوكهارت، فان " ثلث هؤلاء على الأقل سيبقون على قيد الحياة لكنهم سيتطلبون بعض العلاج الطبيعي".

وكانت إحدى الدراسات التي أجريت على فيروس "سارس"، وهو فيروس كورونا آخر، نشرت في مجلة "Chest " وجدت أن حوالي 59 في المئة من الناجين لم يكن لديهم ضعف في الرئة بعد عام واحد، بينما لا يزال ثلثهم يعانون من بعض التشوهات الرئوية، والتي وصفها بأنها "خفيفة".

وخلال جائحة هذا العام، عانى عدد قليل من المرضى من تلف حاد في الرئة لدرجة أنهم احتاجوا إلى عمليات زرع رئة، وهو أمر نادر في جميع أنحاء العالم.

وبحسب أخصائية أمراض الرئة في "مايو كلينيك" في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية، ا ساديا شاه، فان هذا الرقم قد يرتفع، لأن رئتي بعض المرضى لن تتحسن بشكل كاف.

وفي اجتماع عقد مؤخرا لجمعية الجهاز التنفسي الأوروبية، قدم الأطباء نتائج مبكرة لبعض الدراسات الصغيرة التي قدمت بصيصا من الأمل، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات على الأقل، تظهر على رئتي المرضى علامات الشفاء خاصة مع الرعاية اللاحقة المكثفة والتمارين الرياضية.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرقام تكشف أكثر أعضاء جسم الانسان تأثرا بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرقام تكشف أكثر أعضاء جسم الانسان تأثرا بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).