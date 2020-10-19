الرافدين يوجه فروعه باسترداد اقساط القروض من المتلكئين

2020/10/19 | 09:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

وجه مصرف الرافدين، الاثنين، فروعه في بغداد والمحافظات بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف”.

واشار الى ان “المصرف اتخذ الإجراءات القانونية والادارية بحق كل من تخلف عن سداد ما بذمته من القروض بمختلف أنواعها”.



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