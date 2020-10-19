قوة مشتركة تبدأ عملية عسكرية في جنوب الموصل بـ'نيران تمهيدية'

2020/10/19 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عن بدء عملية عسكرية لاقتحام وتطهير جزيرة كنعوص جنوب الموصل، مشيرة إلى أن مدفعية الجيش والحشد دكّت بـ"نيران تمهيدية" أوكاراً لتنظيم "داعش"، تمهيداً لاقتحام الجزيرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قيادة عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي والقطعات الملحقة بها شرعت اليوم الاثنين بعملية اسناد واسعة لقطعات الجيش العراقي لاقتحام وتطهير جزيرة كنعوص في نهر دجلة جنوب الموصل بإسناد طيران الجيش".

وأضافت أن "العملية تهدف لتطهير وتأمين كنعوص من عناصر داعش الذي يتخذ من الجزيرة ملاذا دائما لخلاياه الاجرامية وذلك لصعوبة الوصول إليها بسبب وعورتها وكثافة اشجارها، ومازالت العملية مستمرة".وتابعت الهيئة أن "مدفعية الحشد الشعبي والجيش العراقي دكت بنيران تمهيدية اوكار داعش الارهابي في جزيرة گنعوص، تمهيدا لاقتحامها".





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