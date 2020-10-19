2020/10/19 | 09:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – تعيش محافظة صلاح الدين منذ يومين تحت وطأة الصدمة جراء المجزرة التي ارتكبت في قضاء بلد وتحديداً في ناحية الفرحاتية الواقعة إلى الجنوب من مدينة سامراء شمال العراق، والتي راح ضحيتها 12 مواطناً بينهم أربعة فتية أُعدموا رمياً بالرصاص، بعد ساعات من اعتقالهم إلى جانب 28 آخرين.



وتشير أغلب التسريبات الأمنية وشهادات […]

التدوينة صلاح الدين ..



دعوات لاخراج الميليشات المسلحة من المحافظة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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