الحشد الشعبي يعلن نصب جسر عائم لتسهيل مرور العجلات إلى جزيرة گنعوص

2020/10/19 | 09:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن نصب جسر عائم لتسهيل مرور العجلات إلى جزيرة گنعوص جنوب الموصل.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الجيش العراقي وباسناد الحشد الشعبي انهى نصب الجسر العائم وذلك لتسهيل مرور العجلات إلى جزيرة گنعوص”.

وأضاف البيان أن “ذلك يأتي تمهيدا لاقتحامها وتطهيرها من خلايا داعش الإجرامي”.



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