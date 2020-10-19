ارتفاع سعر صرف الليرة التركية اليوم الاثنين

2020/10/19 | 09:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … أفتتحت الليرة التركية الاسبوع الثالث من الشهر الحالي بصعود طفيف بسعر الصرف مقابل الدولار الامريكي، وهو ما يعتبر ارتفاعاً طفيفاً وبسيطاً مقارنة باغلاق الاسبوع الماضي.



حيث شهدت الاسبوع الماضي تذبذباً كثيراً في سعر الصرف مقابل الدولار الامريكي، اذ بقيت بين الصعود والهبوط واغلقت نهاية الاسبوع بهبوط امام الدولار الامريكي.



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