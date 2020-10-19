نائب كردي : الازمة المالية بين بغداد واربيل سيتم حلها قريبا

2020/10/19 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -أوضحت اللجنة المالية النيابية، ابرز النقاط الضرورية الواجب الوقوف عندها لحل الخلاف المالي بين المركز والاقليم، لافتة الى ان الوضع بحاجة الى تسوية وتفاوض مع الشركات النفطية وتفصيل موضوع إيرادات المنافذ الحدودية وتشريع القوانين التي تخدم الطرفين.



وقال عضو اللجنة جمال احمد كوجر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، ان “الازمة المالية […]

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