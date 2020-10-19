بيان ’غاضب’ من مصرف الرافدين حول الدفعات الشهرية للقروض

2020/10/19 | 09:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لرافدين يوجه فروعه باسترداد اقساط القروض من المتلكئين

وجه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف.واشار الى ان المصرف اتخذ الإجراءات القانونية والادارية بحق كل من تخلف عن سداد ما بذمته من القروض بمختلف أنواعها .

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