وضعه حرج..

2020/10/19 | 09:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة "الحرة" في القدس، الاثنين، بتدهور صحة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات جراء إصابته بفيروس كورونا.

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