2020/10/19 | 09:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التخطيط، نسبة خط الفقر في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن نسبة الفقر في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن نسبة الفقر في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).