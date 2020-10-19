إصابات كورونا تتجاوز 40 مليون حالة عالمياً

2020/10/19 | 09:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة …تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، اليوم (الاثنين)، 40 مليون حالة وفقاً لإحصاء موقع وورلد ميترز worldometers المتخصص باحصاءات فيروس كورونا حول العالم.



وتاتي هذه الزيادة بالاصابات مع اقتراب موسم الشتاء الذي يبدأ بالدخول على العديد من بلدان العالم العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام وهو ما يرجح زيادة في عدد الاصابات […]

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