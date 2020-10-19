شوارد منقوعة على عزف منفرد - فاطمة الفلاحي

2020/10/19 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 1.تتبوأ روحاهما مقعد الذكريات، حد انغماسهما المثقل بخريف المشاعر.2.تهمسه حكاية أغنية، خاوية إلا منها،ضلت الطريق إلى قلبه.3.بقايا كينونتهما تتناسل كالمنافي، سناها زبد خيبة وأشواق مهترئة، وكلمات معلقة تقتات عليها الذاكرة.4.أَمطرَها بوابل من مشاعر الفقد واللقاءات المبتورة.5.ذات أوهام أرقها السفر: يرتدها صدى أناه في رحيل ضائع.



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