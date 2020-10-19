الرأسمالية مستنبت للفاشية-1 - سعيد مضيه

2020/10/19 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه اترمب نفذ انقلابا فاشيا بطيئا بالولايات المتحدةالرأسمالية في الوقت الحاضر تنزع نحو الفاشية كي تحافظ على هيمنتها الكونية وفي الإطار المحلي.



تتجلى الفاشية كراهية عنصرية للأجانب، وضد الأقليات في الداخل.



جميع الحكومات والحركات الشعبوية التي تنحو باتجاه التعصب القومي تحمل ميكروب الفاشية.



نجد العنصرية البيضاء مظهراً للفاشية؛ وفي الولايات المتحدة تتجمع عوامل انقلاب فاشي يجهز على البقايا الهزيلة ل ......





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