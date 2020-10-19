2020/10/19 | 10:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

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الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى ينشر قصة انقاذ ثلاث فتيات قصر من محافظة النجف وقعن فريسة مافيات الاتجار بالبشر

التدوينة مجلس القضاء : انقاذ ثلاث قاصرات وقعن فريسة مافيات الاتجار بالبشر ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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