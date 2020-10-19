العراق يكشف عن تفاهمات إيجابية مع ايران وتركيا لحسم ملف المياه

2020/10/19 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف وزير الموارد المائيّة مهدي رشيد الحمداني، الاثنين، عن وجود “تحرك ايجابي” ورغبة تركية لحسم ملف المياه مع العراق، بينما افصح عن قرب انعقاد اللجنة العراقية ـ المصرية في بغداد.

وقال الحمداني على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، الذي انطلقت اعماله امس الاحد، تحت عنوان الأمن المائي من أجل السلام والتنمية، ان “الوزارة تحرص على المشاركة في اي منتدى يدعم مواقف العراق في استحصال حقوقه المائية، لا سيما مصر التي تواجه نفس التحديات لذلك يجب ان نعمل معا من اجل ضمان الحقوق المائية».

واضاف ان “مصر لديها خارطة طريق ودراسة تخص المحافظة على مواردها المائية لغاية 2037، كما ان العراق لديه دراسة مشابهة لغاية 2035”، مشيرا الى ان “الجانب المصري يمتلك خبرة في مجال القانون الدولي اذ سيتم تعشيق هذه الخبرات للمفاوض العراقي لدعمه في التفاوض مع ايران وتركيا بشأن الحصص المائية».

وكشف وزير الموارد المائية عن وجود “تحرك ايجابي ورغبة حقيقية من قبل تركيا لحسم هذا الملف وهذا ما اعلنه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل عام وسمى المفاوض معنا وهو فيصل اوغلو ونحن في تواصل معها ووصلنا الى تفاهمات كبيرة».

وفي ما يخص الجانب الايراني، تحدث ايضا عن تفاهمات ايجابية، “اذ لا طريق لنا سوى التفاوض المبني على المصالح المشتركة مع هذه الدول، فالمياه تخص المواطن نفسه وبنيت حضارة وادي الرافدين نتيجة وجود المياه».

وعن اللجنة العراقية المصرية قال الحمداني: “هناك اجتماعات مستمرة لعقد هذه اللجنة في العراق قريبا وهناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء».

اما عن الوضع المائي في العراق واحتمالية قلة تساقط الامطار، فذكر الوزير ان “المؤشرات تتحدث عن تاخر موسم الامطار هذا العام لكن نحن لدينا مياه كافية وخطة زراعية تصل الى 5 ملايين دونم، كما استطعنا ان نحد من التجاوزات على المسطحات المائية».



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