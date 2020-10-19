الرافدين يوجه فروعه في بغداد والمحافظات بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية

2020/10/19 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – وجه مصرف الرافدين، فروعه في بغداد والمحافظات بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين .



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، ان “هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف”.



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