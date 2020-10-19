أوامر ملكية بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى في السعودية

2020/10/19 | 10:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة أوامر ملكية تضمنت إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء والمحكمة العليا ومجلس الشورى، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت الوكالة أن أمراً ملكياً صدر بتعيين الشيخ خالد بن عبد الله اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى على أن يرأس المجلس من الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتعيين حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى، وتعيين الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الأوامر الملكية.

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