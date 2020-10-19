نائب: هناك مخطط خطير لتشوية صورة الحشد الشعبي من هذه الجهات  

2020/10/19 | 10:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حذر النائب منصور البعيجي، الاثنين، من وجود مخطط خطير تقوده بعض الجهات من خلال تلفيق الاتهامات الزائفة من اجل تشويه صورة الحشد الشعبي امام الراي العام، مؤكدا أن هذه خطة مدروسة من قبل بعض الجهات المدعومة خارجيا وداخليا .

وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مايحصل من اتهامات واساءة للحشد الشعبي المقدس امر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا خصوصا وان الحشد مؤسسة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة والاساءة الها تجاوز على الدولة وهذا مالانسمح به”.

ودعا البعيجي الحكومة الى “حماية الحشد الشعبي من اي جهة تحاول المساس وتشوية صورة الحشد الذي ضحى بدماء زكية اختلطت مع بعضها لتحرير الاراضي من عصابات داعش التي حرقت الاخضر واليابس ولم تميز بين امراة ورجل عند سيطرتها على تلك المدن التي حررها الحشد الشعبي المقدس”.

وأشار إلى أن “ الحشد الشعبي هو شوكة في عيون داعش وكل من يحاول تشويه صورتة او الاساءة وعلى كل الشرفاء ان يردو الجميل لمن ضحى ودافع عن ارض الوطن وان لايسمح بالمساس بالحشد الشعبي الذي لولاه لكانت داعش اجتاحت المنطقة بأكملها وليس العراق وحده”.



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