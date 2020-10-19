2020/10/19 | 10:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في الاسواق العراقية لهذا اليوم الاثنين 19 تشرين الاول 2020:

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

124,600

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

124,000

125,000

———-————

اربيل

124,600

—————-

النجف

124,700

—————-

السليمانية

124,600

—————-

البصرة

124,600

—————-

الموصل

124,700

——————

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم بلغ سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي اليوم الاثنين؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم بلغ سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي اليوم الاثنين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).