2020/10/19 | 10:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي ،أن معالجة الأزمة المالية الحالية تحتاج الى اصلاح حقيقي ، مؤكدا ان الازمة الحالية ليست وليدة اليوم ولاتتعلق بهذه الحكومة واجراءاتها .

التدوينة علاوي : معالجة الأزمة المالية في العراق تحتاج الى اصلاح حقيقي ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي : معالجة الأزمة المالية في العراق تحتاج الى اصلاح حقيقي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي : معالجة الأزمة المالية في العراق تحتاج الى اصلاح حقيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).