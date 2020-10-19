الموارد المائية العراقية تستعين بالخبرات المصرية لمواجهة ازمة المياه مع تركيا وإيران

2020/10/19 | 10:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، التوصل إلى تفاهمات كبيرة مع الجانب التركي لحسم ملف المياه في العراق، مشيراَ إلى قرب انعقاد اللجنة العراقية ـ المصرية في بغداد.ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن الحمداني قوله إن الوزارة تحرص على … Readmore

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