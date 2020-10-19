بومبيو يحذر إيران من مغبة شراء أو بيع الاسلحة بعد رفع الحظر عليها من الامم المتحدة

2020/10/19 | 10:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بأن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات، وذلك بعدما أكدت طهران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رفع “تلقائياً”.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير، … Readmore

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