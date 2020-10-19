انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الدينار صباح اليوم

الدولار الأميركي
فوتو: أرشيف
منذ 16 دقیقة
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ديجيتال ميديا إن آر تي
شهدت أسعار صرف الدولار، الاثنين، انخفاضا جديدا أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.
وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، في افتتاح الأسواق صباح اليوم، 19 تشرين الأول 2020، 124,600 دينار في بروصة الكفاح بالعاصمة بغداد، فيما كان السعر في الصيرفات ( تقريبي) يتراوح بين 124,000 إلى 125,000 دينار.
وهذا هو سعر صرف الدولار في بعض المحافظات صباح اليوم:
اربيل
124,600
النجف
124,700
السليمانية
124,600
البصرة
124,600
الموصل
124,700
ر.إ
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