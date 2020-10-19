انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الدينار صباح اليوم

2020/10/19 | 10:38 - المصدر: NRT عربية

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الدولار الأميركي

فوتو: أرشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار صرف الدولار، الاثنين، انخفاضا جديدا أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، في افتتاح الأسواق صباح اليوم، 19 تشرين الأول 2020، 124,600 دينار في بروصة الكفاح بالعاصمة بغداد، فيما كان السعر في الصيرفات ( تقريبي) يتراوح بين 124,000 إلى 125,000 دينار.

وهذا هو سعر صرف الدولار في بعض المحافظات صباح اليوم:

اربيل

124,600

النجف

124,700

السليمانية

124,600

البصرة

124,600

الموصل

124,700

ر.إ

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