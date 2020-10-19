وزير المالية يؤكد أهمية الورقة البيضاء لتجاوز التحديات والخروج من الازمة المالية في العراق

2020/10/19 | 10:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير المالية العراقي علي علاوي أهمية ورقة الإصلاح البيضاء لتجاوز التحديات.وذكر علاوي أن “ورقة الإصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن والتي لم تكن وليدة المرحلة الراهنة بفعل سياسات خاطئة اتعبت … Readmore

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