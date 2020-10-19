“نقدم” تنشر اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

2020/10/19 | 10:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “تقدم” اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق اليوم الاثنين.

وفيما يلي قائمة سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية:

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 125,250

سعر شراء الدولار 124,250

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 117,10 دولار

الأسترليني : 100 باوند 129,37 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 791,60 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1910,15$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 42,83 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 41,00 دولار

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