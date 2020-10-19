البرازيلي ريفالدو : إيسكو يسير على خطى زميله السابق خاميس رودريجيز

2020/10/19 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – يعتقد البرازيلي ريفالدو، نجم برشلونة السابق، أن إيسكو لاعب ريال مدريد يمكن أن يسير على خطى زميله السابق خاميس رودريجيز، الذي انتقل من الميرينجي إلى إيفرتون، في الصيف الماضي.



وأكد ريفالدو أن إيسكو يمكن أن يستلهم من خاميس، الذي تحول من لاعب مهمش في ريال مدريد إلى نجم إيفرتون، بتسجيله لـ3 أهداف […]

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