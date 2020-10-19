محرك البحث جوجل يحتفي بالفنان العربي فريد الاطرش

2020/10/19 | 10:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتفل محرك البحث العالمي "جوجل"، الإثنين، بالفنان العربي فريد الأطرش (1910- 1974)، بتغيير واجهته الرئيسية، من خلال وضع صورة للأطرش، في الذكرى الـ110 لميلاده.

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