2020/10/19 | 10:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال هشام داوود، مستشار رئيس الوزراء ان فريق تقصي الحقائق بشأن احداث تشرين شكل من قضاة وبدعم حكومي لتوفير الحماية لها، ولديها الحق في البحث والتحري، مؤكدا ان الموضوع يحتاج الى وقت

وفي تصريح صحفي أعلن داود ان تشكيل الفريق يأتي ضمن الالتزام الاخلاقي للحكومة والذي جاء في النقطة الخامسة للمنهاج الوزاري عندما نالت موافقة مجلس النواب، مبينا ان هذه اللجنة لديها صلاحية واسعة.

واشار الى ان الفريق سيأخذ ما هو متوفر وهذه فرصة جديدة لمعرفة ما حصل وكيف حصل وضمان عدم تكراره مستقبلا، مؤكدا ان هناك شباباً خرجوا دفاعاً عن وطنهم للمطالبة بحقوقهم ورد عليهم بالنار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي عن تشرين: شباب خرجوا دفاعاً عن وطنهم رد عليهم بالنار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي عن تشرين: شباب خرجوا دفاعاً عن وطنهم رد عليهم بالنار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).